"Альтернативы нет": Зеленский пообещал Путину площадку, где он сможет признать свое поражение

По словам президента Украины, у Путина будет возможность признать свое поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что убежден в победе Украины и подчеркнул, что альтернативы нет. Проигрыш для Украины будет означать уничтожение нашей нации как таковой.

Соответствующее заявление президент сделал во время большой пресс-конференции в Киеве после форума "Украина. Год 2024". Вместе с тем, отвечая на вопрос канала ABC о том, планируются ли переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Зеленский отметил, что говорить с глухим человеком нет смысла.

"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?", — спросил президент.

Затем Зеленский подчеркнул, что данный вопрос находится в юридической и политической плоскости и пообещал предоставить Путину возможность признать свое поражение.

"Мы предложим площадку на которой он может согласиться с тем, что проиграл эту войну и что это была ошибка. Большая ошибка, которая для него маленькая, а для нас это трагедия и для всего демократического мира это трагедия, безусловно. Поэтому должна быть справедливость в этом вопросе. Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, тяжелее всего было 24-го февраля, два года назад, а теперь есть четкое понимание, что альтернативы победе просто не существует.

"Что такое "Украина проиграет? Проиграет – нас не будет, не будет нашего существования. И потому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что ответ на вопрос, проигрывает ли Украина войну, также зависит от помощи стран-партнеров.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Зеленский впервые назвал точное количество погибших военных. Речь о десятках тысяч.