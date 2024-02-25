Втрати України за два роки війни: Зеленський вперше назвав точну кількість загиблих військових

Вони в рази менші за російські

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воїнів під час повномасштабного вторгнення. Мова про десятки тисяч.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час великої прес-конференції 25 лютого 2024 року. За даними глави держави, зараз відомо про 31 тисячу загиблих солдатів.

"Це дуже серйозний момент. Кожна людина – це дуже великі втрати для нас. 31 тис. українських військових загинуло в цій війні. Не 300 тис., не 150 тис., що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Проте кожна ця втрата – це велика втрата для нас. І для нас це дуже боляче", — наголосив глава держави.

Кількість поранених Зеленський відмовився називати, оскільки "Росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою".

У той же час, заявив президент, втрати РФ становлять близько 180 тисяч.

"Росіян загинуло 180 тис. Всього втрат загиблими 180 тис. смертей, я не знаю скільки безвісти зниклих в них. Знаю, що десь до 500 тис. в сумі поранених", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні Польщі