Зеленский назвал соотношение ВСУ и армии РФ и сказал, при каком условии можно будет оттеснить россиян

Пока недостаточно ресурса, чтобы оттеснить врага с украинских территорий

Сейчас соотношение сил украинской и российской армий составляет примерно 1 к 7, что значительно меньше, чем еще несколько месяцев назад. Но этого недостаточно, чтобы оттеснить россиян с нашей страны.

Для этого нужно, чтобы соотношение было примерно 1 к 1,5 или 1 к 3. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2024".

Заявление Зеленского о соотношении сил

"Давление россиян достаточно сильное в направлении Харьковском, там где Купянск. Оно и было сильно, и скажу вам откровенно, интенсивность применения соответствующей артиллерии со стороны россиян была 1 к 12. И это было до конца прошлого года, и в начале этого года. Сейчас у нас 1 до 6, примерно 1 до 7. То есть, это уменьшение их преимущества в количестве, но тем не менее преимущество существенное. И нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас будут соответствующие операции, контрнаступательные действия, где бы мы шли до один до полутора, один к трем. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или будем терять 100 метров, 50 метров, к сожалению", — сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сохранение территорий для Украины является важным вопросом. Однако стратегические решения принимаются военными. И для них главное — не потерять бойцов.

Относительно маленьких городов и сел, где продолжаются боевые действия, там почти нет людей. Большинство жителей уже уехали оттуда.

Зеленский пообещал, что как только соотношение сил будет 1 к 1, то ВСУ обязательно покажет результат. Он подчеркнул, что такое уже было не раз.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский назвал количество погибших военных на войне с РФ. Эти цифры озвучиваются впервые.