Зеленський відповів, чи розмовлятиме він з Путіним, якщо той раптом подзвонить

Зеленський висміяв Путіна

Президент України відповів на запитання журналіста про те, чи розмовлятиме він із Володимиром Путіним, якщо той йому раптово зателефонує. Глава держави впевнений, що диктатор не зробить цього.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час великої прес-конференції 25 лютого 2024 року. За даними глави держави, зараз відомо про 31 тисячу полеглих солдатів.

Насамперед Зеленський пожартував із приводу самого факту дзвінка: "У нього ж немає мобілки. Як він мені зателефонує? А я з телеграфом 1917-го вже не працюю".

Однак у серйозній частині своєї відповіді глава держави обґрунтував свою відмову в такий спосіб.

"Він мені не зателефонує. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський вперше назвав точну кількість загиблих військових.

Також ми повідомляли, що президент України прокоментував ситуацію на кордоні Польщі.