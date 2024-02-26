Дело о гражданстве Коломойского затягивают: адвокат бизнесмена сделала заявление

Верховный Суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку

Два месяца подряд не проходит рассмотрение позывного заявления Игоря Коломойского о потере гражданства Украины. И на это есть свои причины, в частности давление со стороны Банковой.

Об этом сказала адвокат Кристина Ямельская, представляющая интересы Игоря Коломойского. Она прокомментировала ходатайство Президента об оставлении иска без рассмотрения.

"Уже второй месяц никак не может начаться рассмотрение искового заявления Игоря Коломойского к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа в части утраты гражданства Украины в Верховном Суде в составе коллегии судей Кассационного административного суда", — сказала она.

Ознакомившись с исковыми требованиями, Президент подал ходатайство с целью недопущения рассмотрения искового заявления Игоря Коломойского Верховным Судом.

Ямельская говорит, что Верховный Суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку фактам соблюдения сроков истцом. Вместо этого второе судебное заседание подряд Верховный Суд не может закончить рассмотрение ходатайства Президента Украины.

По ее словам, это связано с тем, что представитель Президента Украины якобы умышленно затягивает судебный процесс, а дело наполняется ненадлежащими и недостаточными доказательствами.

"Важно, что с начала судебного разбирательства ни Президент Украины, ни Государственная миграционная служба Украины надлежащих доказательств уведомления предусмотренным законом способом Игоря Коломойского о потере им гражданства предоставить не смогли", — говорит она.

В итоге Ямельская отметила, что остается только думать, когда решится ходатайство Президента Украины и сможет ли Верховный Суд, обеспечивая верховенство права и равенство и состязательность всех участников судебного процесса, беспристрастно и своевременно рассмотреть исковое заявление по существу, избегая давления Банковой.