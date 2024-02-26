"Прочь из Украины": Россия запустила мощную ИПСО против украинских венгров

Враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны

На номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "прочь из Украины". Сообщения поступают якобы от "украинских националистов".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что сообщения поступают из аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

"Такие сообщения — это очередная российская ИПСО, которая имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов", чтобы спровоцировать межэтническую рознь между украинцами и венграми. Понимая, что украинская сила — это единство народа, Россия стремится расколоть украинское общество", — подчеркнули в центре.

Также Центр призывает при получении таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс. Кроме того, советуют обратиться в Киберполицию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне в сети распространяют очередной фейк, что якобы украинскими военными расстреляны гражданские лица на Харьковщине. По словам оккупантов, они это сделали якобы за отказ отвечать на националистическое приветствие.