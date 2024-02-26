"Геть з України": Росія запустила потужну ІПСО проти українських угорців

Ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни

На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що повідомлення надходять з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.

"Такі повідомлення — це чергова російська ІПСО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями. Розуміючи, що українська сила — це єдність народу, Росія прагне розколоти українське суспільство", — підкреслили у центрі.

Також Центр закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс. Крім того, радять звернутися до Кіберполіції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни у мережі поширюють черговий фейк, що нібито українськими військовими розстріляно цивільних осіб на Харківщині. За словами окупантів, вони це вчинили начебто за відмову відповідати на націоналістичне вітання.