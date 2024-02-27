Россия запустила спецоперацию "Майдан – 3": украинская разведка рассказала, когда ждать кульминации

РФ будет пытаться действовать и в Украине, и за ее пределами

Россия продолжает реализацию в Украине спецоперации "Майдан — 3". Она достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года.

Об этом говорится в заявлении Комитета по разведке при президенте Украины, сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что в ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

"Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина предстала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей. В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны руководство страны-агрессора прибегло к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций", — говорится в заявлении.

Комитет подчеркивает, что основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян – уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире. Также отмечается, что цель россиян внутри Украины – деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

"Российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну", — говорится в заявлении.

Комитет по разведке при президенте напомнил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан – 3", на распространение антиукраинских настроений только на платформе Телеграмм Россия потратила почти 250 млн долларов. Общий бюджет сделки составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Комитет подчеркивает, что спецоперация "Майдан – 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года, в ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

"Методика кампании — традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая решений власти, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всякие "теории сговора". Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие, отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу относительно Украины без нашего участия", — подчеркивается в заявлении.

В Комитете отмечают, что россияне также через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленными. По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры в сфере безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет Российская Федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство. Слава Украине!" — сказано в заявлении.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит стратегическую операцию по делегитимизации украинских властей. Она имеет кодовое название "Смута". По его словам, РФ вкладывает в данную операцию огромные средства.