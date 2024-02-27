Росія запустила спецоперацію "Майдан – 3": українська розвідка розповіла, коли чекати кульмінації

РФ намагатиметься діяти і в Україні, і за її межами

Росія продовжує реалізацію в Україні спецоперації "Майдан – 3". Вона досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України, повідомляє пресцентр СБУ. Зазначається, що протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

"Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей. В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій", — йдеться в заяві.

Комітет підкреслює, що основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. Також зазначається, що мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

"Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну", — йдеться заяві.

Комітет з питань розвідки при президентові нагадав, що у листопаді минулого року, в межах спецоперації "Майдан – 3", на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм Росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

Комітет підкреслює, що спецоперація "Майдан – 3" досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

"Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови". Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі", — підкреслюється в заяві.

У Комітеті зазначають, росіяни також через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених. За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

"З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохоплюючі безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Слава Україні!" — сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готує стратегічну операцію з делегітимізації української влади. Вона має кодову назву "Смута". За його словами, РФ вкладає в цю операцію величезні кошти.