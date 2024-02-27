Главный военный прокурор из Днепра "для безопасности" потратил на авто больше 3 млн гривен

В декларации главный военный прокурор области указал, что накопил приличную сумму

Руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко в разгар полномасштабной войны стал владельцем дорогой иномарки. В 2023 году он приобрел BMW X5, стоимость которого свыше 3 млн гривен.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо". В комментарии журналистам Лавриненко объяснил для чего ему дорогостоящий автомобиль.

О покупке BMW X5 2022 года выпуска стало известно 15 сентября 2023 года. Автомобиль был приобретен за 3,23 млн гривен у частного предприятия "Талисман". Как отмечают расследователи, у этого предприятия представители госорганов часто покупают автомобили.

В ответ на запрос в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Лавриненко объяснил, что автомобиль ему нужен для безопасности.

"Приобретение именно такого транспортного средства осуществлено из соображений безопасности и обеспечения надежного подхода к возможному спасению жизни жены и малолетних детей Лавриненко во время полномасштабной войны, которые уже покинули свой дом на территории Донецкой области", — говорится в запросе.

Что касается 3 млн гривен, то, по словам Лавриненко, он взял кредит на 5 лет. Часть средств он внес сразу, а именно 1,8 млн гривен, а оставшуюся сумму взял у банка.

В декларации за 2022 год Лавриненко указал, что владеет 55,7 тысячами долларов и 270 тысячами гривен.

Что известно про Дмитрия Лавриненко

С 2016 по 2018 годы Лавриненко возглавлял Военную прокуратуру сил антитеррористической операции, после чего был назначен на должность военного прокурора Военной прокуратуры Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

В 2021 году Лавриненко стал главой Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил. А во время полномасштабного вторжения перешел на аналогичную должность в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны.

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