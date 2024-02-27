Головний військовий прокурор із Дніпра "для безпеки" витратив на авто більше 3 млн гривень

У декларації головний військовий прокурор області зазначив, що нагромадив чималу суму

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавріненко у розпал повномасштабної війни став власником дорогої іномарки. У 2023 році він придбав BMW X5, вартість якого понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". У коментарі журналістам Лавріненко пояснив для чого йому дорогий автомобіль.

Про купівлю BMW X5 2022 випуску стало відомо 15 вересня 2023 року. Автомобіль був придбаний за 3,23 млн гривень у приватного підприємства "Талісман". Як зазначають розслідувачі, у цього підприємства представники держорганів часто купують автомобілі.

У відповідь на запит до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Лавріненко пояснив, що автомобіль йому потрібен для безпеки.

"Придбання саме такого транспортного засобу здійснено з міркувань безпеки та забезпечення надійного підходу до можливого порятунку життя дружини та малолітніх дітей Лавріненка під час повномасштабної війни, які вже залишили свій будинок на території Донецької області", — йдеться у запиті.

Щодо 3 млн гривень, то, за словами Лавріненка, він узяв кредит на 5 років. Частину коштів він вніс відразу, а саме 1,8 млн гривень, а суму, що залишилася, узяв у банку.

У декларації за 2022 рік Лавріненко зазначив, що володіє 55,7 тисячами доларів і 270 тисяч гривень.

Що відомо про Дмитра Лавріненка

З 2016 до 2018 року Лавріненко очолював Військову прокуратуру сил антитерористичної операції, після чого був призначений на посаду військового прокурора Військової прокуратури Донецького гарнізону військової прокуратури об’єднаних сил.

У 2021 році Лавріненко став головою Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. А під час повномасштабного вторгнення перейшов на аналогічну посаду до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

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