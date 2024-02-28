Після брехні про фейк: польська поліція знову зробила заяву щодо затримання Ткача

Дії, проведені відносно виявлених осіб, були спрямовані на встановлення їх особи

Поліція Польщі розповіла своє бачення ситуації з затриманням біля польсько-білоруського кордону журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором. Їх допитували в поліції через мовний бар'єр.

Про це йдеться в заяві поліції Польщі від 28 лютого. Зазначається, що польські правоохоронці розповіли про отримане напередодні повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту. Згідно з інформацією, отриманою польськими поліцейськими, чоловіки фотографували та використовували дрон.

"Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб", – пояснює поліція у своїй заяві.

Також в поліції додали, що обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називаючи себе журналістами, і через мовний бар'єр та необхідність перевірки пред'явлених документів довелося проводити дії у відділенні поліції.

"Всі дії, проведені відносно виявлених осіб, були спрямовані на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці. Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові. Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", – запевняє поліція Польщі.

Правоохоронці наполягають, що під час проведення заходів у відділенні поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – заявили в поліції.

Ба більше, Підляська поліція раніше заявляла, що це фейк. Вони казали, що нібито не затримувала на кордоні з Білоруссю журналістів "Української правди" – Михайла Ткача та його оператора. І нібито взагалі жодних інцидентів з журналістами не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Михайла Ткача було затримано біля польсько-білоруського кордону. Його разом з оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.