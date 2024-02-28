"Такие действия недопустимы": власти Польши сделали заявление об украинском зерне

Власти Польши не хотят допустить анархизацию общественной жизни

Правительство Польши обещает найти тех, кто рассыпает украинское зерно. В Варшаве назвали такие действия "недопустимыми".

Заявление по этому поводу сделал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Информацию передает "Польское радио".

"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, недопустимо", — сказал он, добавив, что в любом случае полиция реагирует, и виновные будут пойманы.

Чиновник назвал фермеров, высыпающих украинское зерно, "преступниками". Он добавил, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустит такой анархизации общественной жизни".

Говоря о блокаде границы, Кервинский опроверг информацию, что якобы грузы с военными и гуманитарными поставками имеют проблемы. По его словам, они "нормально проходят" границу.

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Сейчас забастовку возле пунктов пропуска устроили польские фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы. Кроме того, они начали высыпать украинское зерно. Такие действия поляков вызвали большой общественный резонанс.

Ранее "Телеграф" сообщил, что за украинское зерно, высыпанное из грузовых вагонов на пути во время забастовки польских фермеров, будут платить те, кто его рассыпал. Повреждение частной собственности в любой цивилизованной стране – это нарушение законодательства. Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он напомнил, что от 160 до 180 тонн зерна, которое рассыпали протестующие, направлялось в Марокко.