"Все им на шару": в Польше неизвестные вскрыли вагоны с украинской кукурузой и высыпали ее на землю (видео)

Диверсии подверглись по меньшей мере 8 вагонов

В польше снова рассыпали украинскую продукцию. Данная "акция" стала самой масштабной.

Об этом сообщают польские СМИ. По их данным, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве. На место уже приехали представители местных властей и полиции. На этот раз поляки высыпали на землю кукурузу.

Известно, что диверсии подверглись по меньшей мере 8 вагонов с украинской продукцией. В это же время в сети уже появились видео с места событий.

Одно из них сопровождается песней со словами: "рабы новой эры, все им на шару".

Еще одно видео появилось на странице Facebook члена польской пророссийской партии "Конфередация"

Напомним, недавно польские фермеры ужесточили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.

Как ранее мы писали, только вчера, 24 февраля, в Польше снова рассыпали украинское зерно.