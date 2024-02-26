Речь о десятках тонн: в Польше утилизируют украинскую кукурузу, которую высыпали из вагонов

Вагоны были вскрыты "третьими людьми"

Украинская кукуруза, которую поляки высыпали из грузовых вагонов, будет утилизирована. Речь о десятках тонн.

Об этом сообщает польское издание PAP. По его данным, всего в поезде было открыто 8 из 40 вагонов и в результате на пути высыпалось от 160 до 180 тонн украинской кукурузы. Она, к слову, следоавала вовсе не в Польшу, а в Марокко.

В местной полиции говорят, что вагоны "были открыты третьими людьми", потому что веревки-держатели были перерезаны. Позже стало известно, что часть зерна удалось собрать, однако еще около 30 тонн остается на путях. Это зерно в дальнейшем будет утилизировано.

Напомним, недавно польские фермеры ужесточили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.

Как ранее мы писали, что 24 февраля, в Польше снова рассыпали украинское зерно.