"Не хотим подыгрывать": Кулеба рассказал, как Украина отреагирует на рассыпанную кукурузу в Польше

Ситуацию нужно решать общими усилиями

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина отреагирует на высыпанные 160 млн т кукурузы поляками, но не эмоционально. Инцидент он назвал провокацией, и отметил, что она направлена как раз на эмоции.

Так будет легче рассорить украинцев и поляков, поэтому не стоит подыгрывать. Так Кулеба ответил на вопрос журналистки издания hromadske, заданный 25 февраля на полях пресс-конференции "Украина. Год 2024".

Кулеба о реакции Украины на рассыпанную кукурузу

"Очевидно, специально организуются такие провокации для того, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию Украины. Реакция будет, но она будет не эмоциональна, потому что мы не будем подыгрывать тем, кто пытается окончательно рассорить Украину и Польшу", — сказал министр.

Кулеба отметил действия польского правительства. Первый инцидент с рассыпанным украинским зерном не остался без их реакции. Также в польском правительстве отреагировали на протестующего, у которого на тракторе был плакат-обращение к Путину.

Министр уверен, что стороны смогут избежать ухудшения ситуации совместными усилиями. Но это произойдет, если польское правительство будет так же принципиально реагировать и на дальнейшие провокации.

Отметим, что речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 25 февраля. Тогда поляки вскрыли 8 вагонов, в которых хранилась украинская кукуруза. Зерно высыпали на землю.

Днем ранее поляки снова "отличились". Тогда они высыпали украинскую сою, повредив вагон. "Укрзализныця" обратилась в правоохранительные органы. Отметим, что эти инциденты происходили на разных железнодорожных станциях.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он уверен, что вопрос будет решен.

"Телеграф" ранее сообщал, что Владимир Зеленский заявил о намерении защищать украинский бизнес. Об этом он сказал, комментируя ситуацию на границе с Польшей.