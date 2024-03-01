Нидерланды разместят трибунал для Путина? У Зеленского прокомментировали важную деталь двустороннего соглашения

Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и сильным из всех соглашений

В двустороннем соглашении между Украиной и Нидерландами "самый сильный блок" об ответственности России. В нем также говорится о спецтрибунале для РФ в Гааге.

Об этом написал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Он также раскрыл детали по военному блоку соглашения.

"Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и самым сильным из всех соглашений… В том числе соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге!" — пишет он.

По его словам, еще одной особенностью соглашения является то, что в нем впервые закрепили поддержку культурного наследия Украины, в частности, в рамках выполнения Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Заместитель главы ОП обнародовал также детали по военному блоку. Он отметил, что в соглашении прямо упомянуто предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей F-16, также в нем говорится о привлечении нидерландских инвестиций в развитие украинского ОПК, в частности в сферу производства БПЛА.

"Подписание такого соглашения именно в прифронтовом Харькове – символический шаг. Нидерланды дали четкий сигнал миру и агрессору, что они с Украиной к победе", – добавил Жовква.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове посетили специально оборудованные классы на станции метро "Университет" — метрошколу.