"Ситуация анекдотичная": УПЦ Киевского патриархата отобрала награду у военного, узнав, что тот гей

Защитник уже отреагировал

На днях патриарх Филарет УПЦ (Киевского патриархата) отметил медалями за "Жертвенность и любовь к Украине" личный состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в числе которого был и Виктор Пилипенко — открытый гей, совершивший каминг-аут несколько лет назад. Однако, когда священнослужители узнали о его сексуальной ориентации, то отозвали награду.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (КП). Она отметила, что Пилипенко на своих страницах в соцсетях разместил "ложную информацию о том, что Патриарх Филарет вручил ему отличие как открытому гею за правозащиту и что якобы Патриарх Филарет и Киевский Патриархат кардинально изменили свою негативную позицию по ЛГБТ".

В Церкви подчеркивают, что военнослужащий Виктор Пилипенко получил благодарность от Церкви исключительно как защитник Украины, а не как активист ЛГБТ. Более того, там даже решили аннулировать награду, поблагодарив бойца за защиту.

"Святейший Патриарх Филарет и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, основываясь на основах Священного Писания, тысячелетнего учения Православной Церкви, неизменно занимает принципиальную негативную позицию по отношению к содомскому греху, осуждает пропаганду т.н. "однополых браков". Гомосексуальные половые связи являются ложным искажением Богоданной природы человека. Как говорится в Библии, Сам Господь за грехи людей уничтожил Содом и Гоморру. Патриарх неоднократно об этом заявлял публично и в судебном порядке доказал законность такого своего права… Ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 – аннулированной", — говорится в сообщении.

На ситуацию, к слову, уже отреагировал и сам Пилипенко, который назвал её "анекдотической".

"Я даже писал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-путеводный приказ к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований. Но все оказалось более прозаическим – Филарет просто горстями засевал свои награды как пиар-акцию своей конфессии. Вряд ли он вообще избегал, что каждому из бойцов пришлось прожить за два года войны и сколько раз нас чуть не унесла смерть. Сначала пиар. Человек затем. Вот и награду аннулировали – потому что я же для них и не человек вовсе)…

Ситуация мега вс***ая. Друзья, я признаю только награды от Народа Украины, которому давал Присягу. Государственные, вписывающиеся в военник, и негосударственные знаки отличия без политического душка".

Важно отметить, что УПЦ Киевского патриархата — это та часть духовенства и мирян, которые стояли в оппозиции к УПЦ Московского патриархата, но не приняли томоса о создании в Украине Православной церкви Украины (ПЦУ)

Напомним, ранее мы писали о том, что клирик УПЦ МП использовал ребенка и катафалк, чтобы вывезти уклониста.