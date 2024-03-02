Минобороны испытывает "плавучие" бронежилеты: в чем их особенность
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Он срабатывает как спасательный
Министерство обороны Украины приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов. Они предназначены для бойцов Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что это "плавучий" бронежилет, особенность которого заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.
"В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача — уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно когда речь идет о спецназовцах", — сказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Разработкой плавучего модуля занимается Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. В создании бронежилета принимают участие как иностранные, так и отечественные разработчики.
В планах министерства использование модулей на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.
"В настоящее время несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы приступим к лабораторным испытаниям", — добавил Половенко.
Ранее "Телеграф" писал, что военные в зоне боевых действий находятся под постоянным огнем, а потому должны быть максимально защищены. Для сохранения жизни военнослужащие не снимают ни каски, ни бронежилеты, что в конечном счете дает отражающееся на их здоровье.