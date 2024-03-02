Міноборони випробовує "плавучі" бронежилети: в чому їх особливість

Він спрацьовує як рятувальний

Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів. Вони призначені для бійців Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Зазначається, що це "плавучий" бронежилет, особливість якого полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача — вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Розробкою плавучого модуля займається Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. У створенні бронежилету беруть участь як іноземні, так і вітчизняні розробників.

У планах міністерства використання модулів на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", — додав Половенко.

Раніше "Телеграф" писав, що військові у зоні бойових дій знаходяться під постійним вогнем, а тому повинні бути максимально захищені. Задля збереження життя військовослужбовці не знімають ні каски, ні бронежилети, що врешті дає відображається на їх здоров’ї.