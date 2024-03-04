Альянс внимательно наблюдает: нардеп от "Слуги народа" рассказал, чем война в Украине является для НАТО

В нашей страны есть огромный иммунитет по действиям России

После двух лет полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО начали изучать наш опыт в противостоянии врагу. Это касается не только моральных аспектов, но и применения оружия.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турцией и Аргентиной, а также член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук. Он ответил на вопросы, какие главные проблемы с пониманием ситуации в Украине, а также какие у нас отношения с Альянсом.

Отношение членов НАТО к нам может быть разным. От стран Балтии, прямо говорящих: "Да, мы хотим видеть Украину в НАТО", которые активно нас продвигают, до других членов организации, которые более сдержанно реагируют.

Но, по словам Грищука, они изучают опыт нашей войны против России. Это касается вопроса минирования, кибербезопасности. А также применение вооружений, стратегические коммуникации в условиях гибридной войны.

"У нас возникает множество вопросов к внутренним коммуникациям, но враг использует нас как поле для своих экспериментов, для ИПСО и так далее", – рассказывает он.

По его словам, наша страна пережила огромное количество вбросов, информационных атак, и у нас уже есть огромный иммунитет по этому поводу. А Натовцы это учат.

Больше об отношениях НАТО, а также о выборах и мобилизации в Украине читайте в нашем материале — "Нардеп Роман Грищук: "Народ не любит депутатов, но не хочет проводить выборы".