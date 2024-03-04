Разрушительное ДТП со "слугой народа": водитель машины, в которой был нардеп, избежал наказания

Фигурант заключил соглашение о признании виновности с прокурором

Суд поставил точку в деле о серьезном ДТП, в котором пострадал депутат от "Слуги народа" Александр Копыленко. Виновник аварии избежал наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Zaxid.net. Речь о происшествии на Львовщине, произошедшем 22 августа 2023-го года. В результате него "Слуга народа" получил серьезные травмы.

Как указывается в материалах дела, в этот день заведующий кафедрой уголовного права и процесса Ужгородского национального университета Ярослав Ступник ехал за рулем Toyota Camry с превышением скорости (120-140 км/ч. при разрешенных 110 км/ч.) по трассе Киев-Чоп вблизи села Ковьяри. А на пассажирском кресле сидел депутат от "Слуги народа" Александр Копыленко. Водитель не соблюдал безопасную дистанцию ​​и интервал, вызвав столкновение с авто Kia Sportage и в неуправляемом состоянии въехал в попутный автомобиль Toyota RAV4.

В результате ДТП Копыленко, получил тяжелое ранение, также пострадал ребенок, который ехал в автомобиле Kia Sportage. В приговоре не указано, какие именно травмы получили потерпевшие. В отношении Ступника возбудили уголовное дело из-за совершения ДТП. Он заключил соглашение о признании виновности с прокурором, а потерпевшие не возражали против заключения соглашения.

В итоге, виновник аварии не был лишен водительских прав и был освобожден от тюремного заключения. Ему назначили четыре года тюрьмы, но с испытательным сроком. Дело рассмотрел судья Владимир Мусиевский.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста.