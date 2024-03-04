Руйнівна ДТП зі "слугою народу": водій машини, в якій був нардеп, уникнув покарання

Фігурант уклав угоду про визнання винності з прокурором

Суд поставив крапку у справі про серйозну ДТП, у якій постраждав депутат від "Слуги народу" Олександр Копиленко. Винуватець аварії уникнув покарання.

Про це йдеться у вироку суду, повідомляє Zaxid.net. Мова про подію на Львівщині, що сталася 22 серпня 2023 року. Внаслідок неї "Слуга народу" отримав серйозні травми.

Як зазначається у матеріалах справи, цього дня завідувач кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Ярослав Ступник їхав за кермом Toyota Camry з перевищенням швидкості (120-140 км/год. за дозволених 110 км/год.) по трасі Київ-Чоп поблизу села Ков’ярі. А на пасажирському кріслі сидів депутат від "Слуги народу" Олександр Копиленко. Водій не дотримувався безпечної дистанції та інтервалу, викликавши зіткнення з авто Kia Sportage і в некерованому стані в’їхав у попутний автомобіль Toyota RAV4.

Внаслідок ДТП Копиленко, отримав тяжке поранення, також постраждала дитина, яка їхала в автомобілі Kia Sportage. У вироку не зазначено, які саме травми зазнали потерпілих. Стосовно Ступника порушили кримінальну справу через ДТП. Він уклав угоду про визнання винності з прокурором, а потерпілі не заперечували укладання угоди.

У результаті, винуватця аварії не було позбавлено прав водія і було звільнено від тюремного ув’язнення. Йому призначили чотири роки в’язниці, але з випробувальним терміном. Справу розглянув суддя Володимир Мусієвський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’яний депутат на смерть збив велосипедиста.