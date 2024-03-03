Наезд на толпу в Польше: пострадали 20 человек, в том числе украинцы

Водитель пытался скрыться с места инцидента

В Польше мужчина въехал в толпу людей. Среди пострадавших есть граждане Украины.

В частности, известно о шести травмированных украинцах. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский сегодня, 3 марта, сообщил, что в результате ДТП ранения получили 20 человек в возрасте от 5 до 62 лет.

По его словам, среди пострадавших есть шесть граждан Украины, а также шесть детей.

Двое пострадавших в возрасте 22 и 58 лет находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом. Травмированных госпитализировали в семь больниц польского города.

Авария произошла 1 марта в центре польского города Щецина. Мужчина на легковом автомобиле въехал в группу людей, переходивших через пешеходный переход.

После ДТП он пытался скрыться с места инцидента, но он вызвал другую аварию с тремя автомобилями, где также пострадали люди. Водитель задержан один из свидетелей инцидента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в польском городе Щецин водитель автомобиля Ford Focus сбил 15 человек на пешеходном переходе. По некоторым данным, люди ждали автобус на остановке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Виннице девушка наехала на шедших по тротуару пешеходов. Пострадали два ребенка и женщина.