Наезд на толпу в Польше: пострадали 20 человек, в том числе украинцы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Водитель пытался скрыться с места инцидента
В Польше мужчина въехал в толпу людей. Среди пострадавших есть граждане Украины.
В частности, известно о шести травмированных украинцах. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский сегодня, 3 марта, сообщил, что в результате ДТП ранения получили 20 человек в возрасте от 5 до 62 лет.
По его словам, среди пострадавших есть шесть граждан Украины, а также шесть детей.
Двое пострадавших в возрасте 22 и 58 лет находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом. Травмированных госпитализировали в семь больниц польского города.
Авария произошла 1 марта в центре польского города Щецина. Мужчина на легковом автомобиле въехал в группу людей, переходивших через пешеходный переход.
После ДТП он пытался скрыться с места инцидента, но он вызвал другую аварию с тремя автомобилями, где также пострадали люди. Водитель задержан один из свидетелей инцидента.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в польском городе Щецин водитель автомобиля Ford Focus сбил 15 человек на пешеходном переходе. По некоторым данным, люди ждали автобус на остановке.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Виннице девушка наехала на шедших по тротуару пешеходов. Пострадали два ребенка и женщина.