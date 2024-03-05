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Как коровы с телятами пережили зиму на крупной ферме под Киевом (фото, видео)

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Животноводческий комплекс УМК является самым большим в Европе Новость обновлена 05 марта 2024, 09:29
Животноводческий комплекс УМК является самым большим в Европе

Журналисты "Телеграфа" побывали на хозяйстве УМК и лично увидели, в каких условиях фермеры выращивают животных и доят молоко - увиденное впечатляет

На фоне разговоров об углублении кризиса в молочной отрасли из-за войны и ряда других факторов многие отечественные производители продолжают работать с низкой рентабельностью. Подробно об условиях и специфике их работы журналисты "Телеграфа" узнавали, посетив ферму "Украинской молочной компании" (УМК) в селе Великий Крупиль Киевской области. Эта животноводческая ферма называется одной из самых больших и современных в Украине и является самой большой в Европе.

Здесь насчитывается 4,3 тысячи фуражных коров (а вместе с молодняком — более 7 тыс. голов) и собраны едва ли не все лучшие мировые технологические достижения, которые сегодня существуют в молочной отрасли.

Как сообщил директор по животноводству УМК Андрей Сидельников, процессы производства на ферме полностью автоматизированы, а технологии содержания современные. Предприятие самостоятельно производит корма из собственно выращенных кормовых культур.

Андрей Сидельников (справа) рассказывает нардепам, чиновникам и журналистам о достижениях и сложностях производства молока
Андрей Сидельников (справа) рассказывает нардепам, чиновникам и журналистам о достижениях и сложностях производства молока

Один из предметов гордости фермы – максимально автоматизированный доильный зал. Для дойки в ней используют оборудование известного производителя. Доильный зал "Каскад" на 72 места производственной мощностью 360 голов/час оснащен системой компьютерной идентификации животных. Таких доильных залов в хозяйстве два.

Один из коровников на территории фермы, где содержатся животные
Один из коровников на территории фермы, где содержатся животные

Надоенное молоко полностью изолировано от внешней среды, что гарантирует его высокие санитарные показатели, а после обработки и переработки такую продукцию уже можно экспортировать на внешние рынки — оно отвечает требованиям ЕС и ВТО.

Все циклы от дойки до транспортировки – на высшем уровне
Все циклы от дойки до транспортировки – на высшем уровне

Племенный учет и учет производительности ежедневно ведется в журналах регистрации животных и с помощью специальных программ. Для искусственного оплодотворения используются также современные технологии – программа активности с ультразвуковой диагностикой стельности.

Одной из составляющих высоких надоев - комфортные условия для животных
Одной из составляющих высоких надоев - комфортные условия для животных

На ферме работают с племенными коровами голштинской породы (она признана наиболее продуктивной и распространенной в мире). А надои достигают 11 тысяч литров молока на корову в год (в среднем вся ферма в сутки дает 135 тонн молока с показателями жирности 4,25-4,3% и белка 3,5-3,55%.

Все коровы пронумерованы, ведется их электронный учет
Все коровы пронумерованы, ведется их электронный учет

Стадо коров формировалось путем закупки племенных нетелей (тельных телок. — Авт.) на молочных фермах Венгрии, Германии, Нидерландов и Дании.

Содержание дойных животных в коровнике – беспривязное. Кормят рогатых из кормовых столов по общему смешанному рациону, для которого на ферме и используют высококачественные корма собственного производства (силос кукурузный, сенаж люцерновый и злаковый, сено злаковое, солома пшеничная, зерно пшеницы и кукурузы). Также для кормления животных УМК закупает шрот подсолнечный и соевый, сухой жом, соевую оболочку, кукурузный глютен и минерально-витаминные примеси. Кормление происходит с помощью современных миксеров, оборудованных электронными весами.

Для каждого теленка обустроены индивидуальные "жилища"
Для каждого теленка обустроены индивидуальные "жилища"

Впрочем, несмотря на неплохие результаты работы фермы даже в условиях войны, как рассказал Андрей Сидельников, ситуация в агросекторе и молочной отрасли особенно сложна, производить большие объемы молока становится все труднее по ряду системных причин.

Доильный зал, все процессы автоматизированы
Доильный зал, все процессы автоматизированы
После доения коров молоко попадает в специальные сертифицированные емкости, откуда продукцию затем заливают в молоковозы
После доения коров молоко попадает в специальные сертифицированные емкости, откуда продукцию затем заливают в молоковозы

"Думаю, что без государственной поддержки очень трудно построить подобную технологическую ферму. Если нет какой-либо поддержки, и фермеры видят, что производство молока сейчас очень рентабельно (дополнительно ситуация складывается из-за того, что у аграриев отсутствует возможность продавать зерно), но когда все начинают считать и думать, как построить ферму, все они смотрят, как сэкономить. Однако на корове не нужно экономить. Если мы что-то неправильно будем строить, в результате не получим продукцию. А если все правильно построить, оно выйдет дорого. Выходит, если бы была какая-то государственная поддержка, возможно даже, не на строительство, а на закупку нетеля, расширение государственных программ и т.д. Производители, которые начинают (или хотят) заниматься молочным бизнесом, смотрят, как им удешевить затраты, когда нет государственной поддержки. Когда нет возмещения, соответственно есть риски недополучения продукции", — рассказал топ-менеджер.

Кроме экономической составляющей трудностей, стоящих сегодня перед фермерами, на фоне военного положения добавился еще и фактор дефицита кадров. "С 2022 года есть проблема с кадрами мужского пола. После начала широкомасштабного вторжения РФ у нас многих ребят позабирали служить. Там, где мы можем заменить их женщинами, заменяем, а где не можем, работаем более напряженно. Где-то проводим усовершенствования, меняем технологические процессы. Если до 2022 года из 36 человек на дойке у нас работали 3 или 4 женщины, то сейчас уже 50% работают женщин-доярок. Если на дойку мы еще можем найти человека, то на трактор женщину не посадишь", — отметил он.

*Для справки: ферму в с.Великий Крупиль УМК открыла в 2006 году. Она стала первой фермой промышленного типа в стране. Здесь производится высококачественное молоко, отвечающее стандартам Всемирной торговой организации. За годы существования компания построила и ввела в эксплуатацию две фермы с полным циклом животноводства: от рождения телят до выращивания дойных коров.

В 2019 году предприятие признали лучшим по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности среди предприятий Украины.

ООО "УМК" в своей организационной структуре имеет три структурных подразделения-филиала: Згуровское, Борзнянское и Березанское.

Напомним, в феврале в Яготине Киевской области при участии народных депутатов, представителей Минагро, профильных ассоциаций, ученых и экспертов состоялось выездное заседание аграрного комитета ВР и слушание на тему проблем производителей молока.

Как сообщалось, на фоне войны самый глубокий продовольственный кризис в Украине — в молочной отрасли. Не хватает коров и качественного молока. Это провоцирует его удорожание и рост цен на готовые молочные продукты. Цены на молоко достигли европейского уровня и украинские молочные предприятия теряют преимущества перед импортом. Количество зарубежной "молочки" на полках ежегодно увеличивается. Остановить эти негативные тренды может только государственное вмешательство.

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#АПК #Молоко #Производство #Ферма #Животноводство #Господдержка #Криза