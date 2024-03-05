Как коровы с телятами пережили зиму на крупной ферме под Киевом (фото, видео)

Журналисты "Телеграфа" побывали на хозяйстве УМК и лично увидели, в каких условиях фермеры выращивают животных и доят молоко - увиденное впечатляет

На фоне разговоров об углублении кризиса в молочной отрасли из-за войны и ряда других факторов многие отечественные производители продолжают работать с низкой рентабельностью. Подробно об условиях и специфике их работы журналисты "Телеграфа" узнавали, посетив ферму "Украинской молочной компании" (УМК) в селе Великий Крупиль Киевской области. Эта животноводческая ферма называется одной из самых больших и современных в Украине и является самой большой в Европе.

Здесь насчитывается 4,3 тысячи фуражных коров (а вместе с молодняком — более 7 тыс. голов) и собраны едва ли не все лучшие мировые технологические достижения, которые сегодня существуют в молочной отрасли.

Как сообщил директор по животноводству УМК Андрей Сидельников, процессы производства на ферме полностью автоматизированы, а технологии содержания современные. Предприятие самостоятельно производит корма из собственно выращенных кормовых культур.

Андрей Сидельников (справа) рассказывает нардепам, чиновникам и журналистам о достижениях и сложностях производства молока

Один из предметов гордости фермы – максимально автоматизированный доильный зал. Для дойки в ней используют оборудование известного производителя. Доильный зал "Каскад" на 72 места производственной мощностью 360 голов/час оснащен системой компьютерной идентификации животных. Таких доильных залов в хозяйстве два.

Один из коровников на территории фермы, где содержатся животные

Надоенное молоко полностью изолировано от внешней среды, что гарантирует его высокие санитарные показатели, а после обработки и переработки такую продукцию уже можно экспортировать на внешние рынки — оно отвечает требованиям ЕС и ВТО.

Все циклы от дойки до транспортировки – на высшем уровне

Племенный учет и учет производительности ежедневно ведется в журналах регистрации животных и с помощью специальных программ. Для искусственного оплодотворения используются также современные технологии – программа активности с ультразвуковой диагностикой стельности.

Одной из составляющих высоких надоев - комфортные условия для животных

На ферме работают с племенными коровами голштинской породы (она признана наиболее продуктивной и распространенной в мире). А надои достигают 11 тысяч литров молока на корову в год (в среднем вся ферма в сутки дает 135 тонн молока с показателями жирности 4,25-4,3% и белка 3,5-3,55%.

Все коровы пронумерованы, ведется их электронный учет

Стадо коров формировалось путем закупки племенных нетелей (тельных телок. — Авт.) на молочных фермах Венгрии, Германии, Нидерландов и Дании.

Содержание дойных животных в коровнике – беспривязное. Кормят рогатых из кормовых столов по общему смешанному рациону, для которого на ферме и используют высококачественные корма собственного производства (силос кукурузный, сенаж люцерновый и злаковый, сено злаковое, солома пшеничная, зерно пшеницы и кукурузы). Также для кормления животных УМК закупает шрот подсолнечный и соевый, сухой жом, соевую оболочку, кукурузный глютен и минерально-витаминные примеси. Кормление происходит с помощью современных миксеров, оборудованных электронными весами.

Для каждого теленка обустроены индивидуальные "жилища"

Впрочем, несмотря на неплохие результаты работы фермы даже в условиях войны, как рассказал Андрей Сидельников, ситуация в агросекторе и молочной отрасли особенно сложна, производить большие объемы молока становится все труднее по ряду системных причин.

Доильный зал, все процессы автоматизированы

После доения коров молоко попадает в специальные сертифицированные емкости, откуда продукцию затем заливают в молоковозы

"Думаю, что без государственной поддержки очень трудно построить подобную технологическую ферму. Если нет какой-либо поддержки, и фермеры видят, что производство молока сейчас очень рентабельно (дополнительно ситуация складывается из-за того, что у аграриев отсутствует возможность продавать зерно), но когда все начинают считать и думать, как построить ферму, все они смотрят, как сэкономить. Однако на корове не нужно экономить. Если мы что-то неправильно будем строить, в результате не получим продукцию. А если все правильно построить, оно выйдет дорого. Выходит, если бы была какая-то государственная поддержка, возможно даже, не на строительство, а на закупку нетеля, расширение государственных программ и т.д. Производители, которые начинают (или хотят) заниматься молочным бизнесом, смотрят, как им удешевить затраты, когда нет государственной поддержки. Когда нет возмещения, соответственно есть риски недополучения продукции", — рассказал топ-менеджер.

Кроме экономической составляющей трудностей, стоящих сегодня перед фермерами, на фоне военного положения добавился еще и фактор дефицита кадров. "С 2022 года есть проблема с кадрами мужского пола. После начала широкомасштабного вторжения РФ у нас многих ребят позабирали служить. Там, где мы можем заменить их женщинами, заменяем, а где не можем, работаем более напряженно. Где-то проводим усовершенствования, меняем технологические процессы. Если до 2022 года из 36 человек на дойке у нас работали 3 или 4 женщины, то сейчас уже 50% работают женщин-доярок. Если на дойку мы еще можем найти человека, то на трактор женщину не посадишь", — отметил он.

*Для справки: ферму в с.Великий Крупиль УМК открыла в 2006 году. Она стала первой фермой промышленного типа в стране. Здесь производится высококачественное молоко, отвечающее стандартам Всемирной торговой организации. За годы существования компания построила и ввела в эксплуатацию две фермы с полным циклом животноводства: от рождения телят до выращивания дойных коров.

В 2019 году предприятие признали лучшим по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности среди предприятий Украины.

ООО "УМК" в своей организационной структуре имеет три структурных подразделения-филиала: Згуровское, Борзнянское и Березанское.

Напомним, в феврале в Яготине Киевской области при участии народных депутатов, представителей Минагро, профильных ассоциаций, ученых и экспертов состоялось выездное заседание аграрного комитета ВР и слушание на тему проблем производителей молока.

Как сообщалось, на фоне войны самый глубокий продовольственный кризис в Украине — в молочной отрасли. Не хватает коров и качественного молока. Это провоцирует его удорожание и рост цен на готовые молочные продукты. Цены на молоко достигли европейского уровня и украинские молочные предприятия теряют преимущества перед импортом. Количество зарубежной "молочки" на полках ежегодно увеличивается. Остановить эти негативные тренды может только государственное вмешательство.