Центр общественного здоровья попал в скандал из-за экс-сотрудницы канала Медведчука: подробности

В Центре общественного здоровья пообещали сделать выводы на будущее

Министерство здравоохранения попало в скандал из-за того, что руководителем отдела коммуникаций "Центра общественного здоровья" стала бывшая шеф-редактор канала Медведчука Дарья Гордийко. Однако после того, как эта новость возмутила общественность, она написала заявление об уходе.

"Телеграф" разобрал все подробности скандала. Примечательно, что руководство "Центра общественного здоровья" не видело в этом никакой проблемы.

Дарья Гордийко была назначена на пост руководителя отдела коммуникаций "Центра общественного здоровья" в конце января 2024 года. Это возмутило остальных отдела коммуникации, так как до этого Гордийко была шеф-редактором телеканала "ZIK", который принадлежал Виктору Медведчуку и распространял в Украине российскую пропаганду. В том числе, в 2019 году она запретила журналистам "ZIK" освещать митинги на Майдане против регистрации кандидатами в депутаты пророссийского блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, который был главой Администрации президента при Янковиче. А также ввела блэклист — список людей, которых было запрещено показывать в эфире.

В знак протеста все сотрудники отдела коммуникации уволились. В том числе и Антонина Доломанджи, которая и осветила эту историю в соцсетях.

По ее словам, руководство ЦОЗ не увидело в назначении Гордийко ничего плохого, а гендиректор учреждения Михаил Росада и вовсе заявил, что "мы при Януковиче все жили и работали и ничего".

"Мы вместе с коллегами пытались донести руководству недопустимость и абсурдность ее пребывания в руководящей должности в государственном учреждении во время войны с Россией. Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОЗ – аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Вы слышали это? Государственное учреждение в стране, воюющее с Россией, — аполитичное. У меня такое не укладывается в уме", — написала Антонина 4 марта.

Уже на следующий день, 5 марта, Дарья Гордийко заявила, что уволилась по собственному желанию.

"Верю в победу Украины над страной-агрессором. Держаться за должности не вижу смысла. Ухожу. Нам свое делать", — написала она в соцсети.

Вместе с тем экс-сотрудница Медведчука добавил, что к ней была применена Cancel culture (культура отмены — ред.). По словам Гордийко, 9 из 10 сотрудников масс-медиа работали в пророссийских СМИ в том числе и Антонина Доломанджи (2018 год, "Комсомольская правда").

В "Центре общественного здоровья" прокомментировали ситуацию после резонанса в обществе. Руководство заявило, что "обновит подход к отбору кандидатов". Более того, начата внутренняя реорганизация, чтобы в будущем избежать ситуаций, которые "могут представлять угрозу учреждению и стране".

"На данный момент, Центр общественного здоровья Украины уже объявил открытый конкурс на должность руководителя отдела коммуникаций и открывает набор специалистов в этот отдел. Пять работников отдела коммуникации, которые изъявили желание прекратить сотрудничество с Центром, были уволены по собственному желанию. Руководитель отдела также покинула должность", — сказано в официальном заявлении.

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