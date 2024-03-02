Пока поляки блокируют границу, Украина оказала Польше экстренную помощь: о чем речь

У Украины есть резервные мощности электроэнергии

Несмотря на то, что ситуация на польско-украинской границе обострилась, Украина оказала помощь соседке. Польская энергосистема запросила экстренную помощь общей величиной 1540 МВт час.

Об этом рассказали в Минэнерго. В нашей энергосистеме не наблюдается дефицита мощностей, поэтому было принято решение оказать помощь.

Польша запросила аварийную помощь в пятницу, 1 марта. Украина предоставила соседке электроэнергию с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Как отметили в Минэнерго, у Украины сейчас в резерве находятся 14 единиц генерирующего оборудования тепловых электростанций, среди которых 11 блоков и 3 корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ. Они задействуются только в случае, если в этом есть необходимость.

Кроме того, энергетики планируют на сутки коммерческий экспорт и импорт. Так, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 153 МВт час, а также экспорт не только в Польшу, но и в Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию – до 8779 МВт час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, возможны ли в Украине блэкауты весной. В Минэнерго рассказали, какие риски сейчас существуют.