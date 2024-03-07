Залужному нашли неожиданную должность - Зеленский дал добро

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Сейчас запрос направлен британской стороне и ожидает подтверждения.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Указа о назначении бывшего главкома на новую должность пока что нет.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — отметили в министерстве.

Напомним, что Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку 8 февраля 2024 года, а вместе с ним и все командование Сил обороны Украины. Это вызвало большой резонанс в обществе и украинцы были недовольны решением президента, из-за чего его рейтинг упал. Сам Зеленский заявил, что украинская армия нуждается в перезагрузке и свежих кадрах, которые могут подсказать новые решения.

Вместе с тем назначение Залужного в Лондон не такой уж и сюрприз. По словам журналиста Виталия Чепиноги, после увольнения главкома появились слухи, что его могут назначить послом в Великобритании. Отметим, что в июле 2023 года Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Британии Вадима Пристайко, который занимал ее с июля 2020 года.

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