Зеленский объяснил неожиданное решение по отправке Залужного послом в Британию

В Украине ждут официального ответа от Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное назначение Валерия Залужного на должность посла в Великобританию. По его словам, бывший главком сам выбрал для себя дипломатическое направление.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что наше сотрудничество с англичанами должно только укрепляться.

Президент Украины отметил, что общался в бывшим главкомом после его отставки и тот озвучил направление, которым бы хотел заниматься.

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман", — сказал Зеленский.

Также сегодня, 7 марта, Владимир Зеленский встретился с посетившим Украину министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Президент поблагодарил представителя страны-партнера за "ощутимое лидерство в поддержке безопасности Украины". Он еще раз подчеркнул приоритеты Украины: усиление ПВО, получение дальнобойного оружия, артиллерии, снабжение и совместное производство боеприпасов и техники. Зеленский заявил, что Украина и Британия уже добились беспрецедентного уровня сотрудничества.

Вероятно, во время этой встречи украинский президент обсудил и назначение Валерия Залужного на должность посла.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после отставки Залужного появились слухи о его новом назначении. Журналист Виталий Чепинога рассказал, что он может пойти преподавать, занять место секретаря СНБО или стать послом в Лондоне.