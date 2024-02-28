В США "нашелся" новый источник финансирования ВСУ: речь идет о миллиардах долларов

США еще имеют средства на помощь Украине, но тратить их не спешат

В оборонном ведомстве США размышляют о том, необходимо ли использовать последний из имеющихся в наличии источников финансирования украинской армии. При этом речь может идти о нескольких миллиардах долларов.

Как пишет CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона, там понимают, что в ведомстве колеблются, так как не понимают, смогут ли они получить рефинансирование от Конгресса.

Издание отмечает, что у ведомства есть около 4 миллиардов долларов президентских средств, которые позволят выделить оружие и технику со своих запасов. Ранее Пентагон не хотел тратить эти деньги без гарантий рефинансирования от Конгресса, так как изъятие техники из своих запасов может оказать влияние на военную готовность США.

Однако из-за затягивания вопроса принятия пакета военной помощи в Конгрессе и отчаянном положении Украины, руководство Минобороны США теперь размышляет о том, чтобы потратить хотя бы часть из этих 4 миллиардов на обеспечение поддержки ВСУ.

Как говорится в материале, хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято, но разговоры об этом и других вариантах ведутся все более активно.

"Здесь снова возникает вопрос о влиянии на нашу собственную готовность как нации и на наши обязанности. Хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их израсходуем", — объяснял дилемму пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден провел встречу с членами Сената и Палаты представителей, включая и ее спикера Майка Джонсона, по вопросу голосования за выделение военной помощи Украине.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что поручил главнокомандующему Александру Сырскому подготовить два плана дальнейшего хода войны. Первый из них будет принят в случае, если Украина получит помощь от США, а второй — если нет.