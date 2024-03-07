"Портит репутацию": у Зеленского резко высказались по истории с помощью от США

Важно понимать, что 47 милрд из обещаных 61 млрд останутся в американском войске

История с помощью США довольно странная. Промедление с принятием решения о выделении денег на военную помощь портит репутацию Америки.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Михаил Подоляк. Объяснение по этому поводу он дал в разговоре с "Телеграфом".

"Со Штатами ситуация выглядит максимально странно и парадоксально. На кону 61 миллиард долларов. Это прямая помощь Украине. Из них 47 миллиардов – прямая военная помощь. Эти 47 миллиардов, грубо говоря, останутся в американском войске. На эту сумму они передадут нам оружие, которую изготовят на своих заводах. То есть рабочие места, госзаказ и т.д.", — объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что постоянно проводится аудит с учетом использования конкретного вооружения на поле боя и его усовершенствования. То есть партнеры Украины могут в реальных боевых условиях апгрейднуть свое вооружение и показать его всему миру. Кроме того, удачное использование этого оружия позволяет рекламировать своих производителей: "К примеру, в 2023 году доходность военпрома США на глобальном рынке выросла на 56%". При этом, по словам Подоляка, российское оружие постепенно уходит с рынков. Высвобождается больше пространства для конкуренции.

Руководитель ОП отметил, что весь военный бюджет США на этот год около 900 миллиардов. Украине из общей суммы могут выделить около 7% — 61 миллиард долларов.

"Возникает вопрос — на что должны тратить эти средства, если одна из ключевых задач США сейчас реализуется в Восточной Европе? Происходит обнуление ключевого оппонента Штатов — Российской Федерации. Обнуляется репутация ее армии, ВПК, происходит перераспределение на рынке оружия и т.д. Это ключевая задача и для ее выполнения вы должны потратить семь процентов военного бюджета, который в общем-то и должен тратиться на эти нужды", — говорит он.

Подоляк акцентировал, что эти семь процентов по факту США вкладывает в себя, в свою безопасность и в свою репутацию. Кроме того, таким образом, Америка доказывает, что является глобальным лидером и единолично прописывает правила, а нарушители этих правил будут наказаны.

"Абсурдно даже обсуждать, но даже промедление о принятии решения о выделении этих семи процентов уже портит репутацию США. Тогда возникает вопрос — как можно быть глобальным лидером и в момент ключевого кризиса вы говорите: "Нет, для нас это дорого"?", – резюмировал он.

Детальнее по этой теме читайте к эксклюзивному материалу "Телеграфу" "Если Россия не проиграет, то для Европы возникает угроза вечной войны": интервью с Михаилом Подоляком, ч.I"

Ранее Телеграф писал, что Подоляк назвал главную цель Путина в войне с Украиной.