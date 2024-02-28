Евросовет окончательно утвердил выделение 50 млрд евро Украине: как это будет происходить

Украина будет получать финансовую помощь постепенно

Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро был утвержден в начале февраля. Этот инструмент поддержки экономического развития Украины рассчитан с 2024 года по 2027 год.

Об этом сообщили в Минфине Украины. В рамках этого инструмента ЕС предоставит нашей стране беспрецедентную поддержку, которая ранее была согласована Европейской комиссией и парламентом Украины.

В период 2024–2027 годов Украина получит примерно 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования. Из этой суммы 5 млрд евро составляют гранты.

"Благодарен партнерам из ЕС за важное решение о поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках Программы Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в рамках этого Инструмента действует механизм Bridge financing, то есть переходного финансирования. После того, как будут подписаны необходимые международные договоры, откроется путь к получению финансирования в максимально короткие сроки до начала действия Facility. Подписание кредитного соглашения и меморандума запланиовано на март 2024 года.

Напомним, что Европарламент 26 февраля поддержал решение по Ukraine Facility. Это решение Совета ЕС является последним этапом в создании Инструмента Ukraine Facility.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как финансовая помощь Украине в размере 50 млрд евро отразится на курсе валют. Финансовый эксперт дал свой прогноз.