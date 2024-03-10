Можно поднять до 200 тысяч гривен: в "Слуге народа" придумали как индексировать "боевые" выплаты

У военных должна быть дополнительная мотивация

Несмотря на дефицит бюджета, военнослужащим на передовых позициях фронта можно в два раза поднять выплату "боевых". Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

По словам депутата, во время его поездок на фронт, к нему неоднократно обращались военные с предложением поднять так называемые "боевые" выплаты.

"Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", — отметил Горбенко.

Найти средства в бюджете на такую индексацию, по мнению нардепа, возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать, то есть так называемых отказников.

"Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну", — резюмировал Руслан Горбенко.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об установлении доплат и льгот для мотивации военнослужащих.

Полный текст интервью с Русланом Горбенко читайте на сайте Телеграф в понедельник, 11 марта.