Можна підняти до 200 тисяч гривень: у "Слузі народу" придумали як індексувати "бойові" виплати

У військових повинна бути додаткова мотивація

Не дивлячись на дефіцит бюджету, військовослужбовцям на передових позиціях фронту можливо в два рази підняти виплату "бойових". Про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

За словами депутата, під час його поїздок на фронт, до нього неодноразово зверталися військові з пропозицією підняти, так звані, "бойові" виплати.

"Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", — зазначив Горбенко.

Знайти кошти в бюджеті на таку індексацію, на думку нардепа, можливо за рахунок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати, тобто, так званих, відмовників.

"Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", — резюмував Руслан Горбенко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про встановлення доплат і пільг для мотивації військовослужбовців.

Повний текст інтерв’ю з Русланом Горбенко читайте на сайті "Телеграф" в понеділок, 11 березня.