В вас течет восточная кровь? Если фамилия звучит так, ваши предки были турками, проверьте свою

Эти фамилии можно встретить и сейчас

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на происхождение их предков.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые являются турецкими по происхождению. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были из этой страны или были связаны с ней.

Среди этих фамилий языковед называет такие:

Чавс і Чаус означали службу посильного или султанского служку. Такие родовые имена записаны в Полтавской и Львовской областях. От названия "янычар" (турецкое уепі сегі — новые войска) возникла фамилия Янчаренко.

Также к этой категории принадлежит и фамилия Арнаут. По объяснению Даля, арнаутом назывался в Турции представитель отдельного рода войска-стражи из христиан, состоящего из крестьян.

Напомним, ранее мы писали об украинских фамилиях, которые давали древним модникам. Они настолько хорошо следили за своим внешним видом, что получили свои фамилии именно по этой причине.