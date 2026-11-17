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В Николаеве открыли новый транзитный центр для людей, эвакуируемых из общин Херсонской области. В центре они смогут получить первоочередную помощь и определиться по дальнейшему маршруту.

Ежедневно из опасных общин Херсона выезжают десятки людей. Чтобы сделать процесс эвакуации более скоординированным и помочь людям безопасно и организованно добраться до тыловых областей, Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий согласовал решение создать транзитный центр для херсонцев в Николаеве.

"Многие люди не готовы ехать сразу далеко от дома. Понимая это, мы сосредоточили усилия на создании транзитного центра именно в Николаеве, пообещав оперативно открыть его в ноябре. Сегодня этот центр заработал. Он рассчитан на одновременное пребывание 50 человек, которые получат здесь необходимую помощь, в том числе и в поиске жилья", – отметил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

Центр обустроен на базе одного из коммунальных заведений. При поддержке международных партнеров, в частности, представительства УВКБ ООН в Украине, провели ремонтные работы и обеспечили комфортные условия для людей.

В течение пребывания в центре каждый человек может бесплатно получить:

Безопасный приют и бытовой комфорт – комнаты для проживания, душевые и т.д.

комнаты для проживания, душевые и т.д. Горячее питание и вещи первой необходимости

Профессиональная поддержка мультидисциплинарной команды. В составе команды есть психологи, медики, юристы, социальные работники. Они могут помочь с восстановлением документов, оформлением государственных и международных выплат, психологической поддержкой.

В составе команды есть психологи, медики, юристы, социальные работники. Они могут помочь с восстановлением документов, оформлением государственных и международных выплат, психологической поддержкой. Помощь с последующим расселением. Специалисты центра помогут людям найти варианты для дальнейшего временного или длительного проживания в более безопасных областях.

Транзитный центр создан благодаря совместной работе государства, местного самоуправления и международным партнерам.

К организации работы, ремонту помещений и обеспечению всем необходимым присоединились Представительство УВКБ ООН в Украине, Представительство ЮНИСЕФ в Украине, ОО "Десяте квітня", Николаевская областная организация Общества Красного Креста Украины, Представительство Норвежского совета по делам беженцев в Украине, Чешская гуманитарная организация "Людина в біді"б World Central Kitchen (WCK), БФ "Право на захист", БФ "Схід SOS", ОО "Проліска", БФ "Рокада", БФ "Карітас Миколаїв" УГКЦ, БФ "Щедрик", БФ "СОС Дитячі містечка", БФ "Вітри змін" та БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".