Бывший милиционер и гауляйтер Балаклеи получил большой реальный срок: в СБУ рассказали подробности (фото)

Во время оккупации Харьковщины он преследовал украинских патриотов

Реальный срок заключения получил коллаборант, возглавлявший в период захвата Харьковщины оккупационную администрацию РФ в Балаклее. Это стало возможным благодаря доказательной базе Службы безопасности и ГБР.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на этой "должности" он распространял кремлевский режим на территории города, в том числе помогал захватчикам проводить репрессии против участников движения сопротивления. Правоохранители задержали злоумышленника во время освобождения Купянска, где он скрывался от правосудия.

По материалам СБУ и ГБР суд назначил ему 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет. Также у него конфисковано частное имущество. Речь идет об элитной недвижимости общей площадью почти 200 м², а также внедорожник премиум-класса.

Как установило расследование, осужденным является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции. В начале полномасштабного вторжения России он один из первых в Балаклее поддержал захватчиков. За это его назначили главой оккупационного "отдела МВД РФ", действовавшего в захваченном в то время городе. Находясь в рядах псевдоучреждения, он занимался фабрикованием "уголовных дел" против украинских патриотов и организовывал дежурство подчиненных на блокпостах.

Впоследствии коллаборанта "повысили" до гауляйтера местной ообщины. На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 5 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства. Расследование проводили следователи СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Следует отметить, что СБУ не называет имя осужденного. Однако Telegram-канал Харьков 1654 года отмечает, что речь идет о бывшем милиционере Олеге Калайде. Также было опубликовано его фото.

Напомним, СБУ задержала жену экс-регионала, оказавшуюся агентом ФСБ. Она собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.