Колишній міліціянт і гауляйтер Балаклії отримав великий реальний термін: у СБУ розповіли подробиці (фото)

Під час окупації Харківщини він переслідував українських патріотів

Реальний термін ув’язнення отримав колаборант, який у період захоплення Харківщини очолював окупаційну адміністрацію РФ у Балаклії. Це стало можливим завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР.

Як повідомляє пресцентр СБУ, на цій "посаді" він поширював кремлівський режим на території міста, у тому числі допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору. Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп’янська, де він переховувався від правосуддя.

За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років. Також у нього конфісковано приватне майно. Мова йде про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміумкласу.

Як встановило розслідування, засудженим є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. На початку повномасштабного вторгнення Росії він один з перших у Балаклії підтримав загарбників. За це його призначили очільником окупаційного "відділу МВС РФ", який діяв у захопленому на той час місті. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, він займався фабрикуванням "карних справ" проти українських патріотів та організовував чергування підлеглих на блокпостах.

Згодом колаборанта "підвищили" до гауляйтера місцевої громади. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили слідчі СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Слід зазначити, що СБУ не називає ім'я засудженого. Проте Telegram-канал Харків 1654 зазначає, що мова йде про колишнього міліціонера Олега Калайду. Також було опубліковане його фото.

Нагадаємо, СБУ затримала дружину ексрегіонала, яка виявилася агенткою ФСБ. Вона збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.