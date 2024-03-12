Автомат или очки: мужчину с серьезными недостатками зрения записали снайпером-штурмовиком

Мужчину забрали в ВСУ прямо с улицы, когда он волонтерил

Пока бывшее высшее военное руководство Украины получает выводы ВВК о непригодности к военной службе и увольняется из рядов ВСУ, дикими выглядят истории, когда рядовые бойцы с серьезными проблемами здоровья остаются на фронте. А некоторым "везет" с плохим зрением и неспособностью даже увидеть мишень — стать снайпером. В такой ситуации оказался 50-летний Сергей (имя изменено), который два года прослужил в другом подразделении и делал бы это и дальше, если бы не неожиданный перевод в штурмовую бригаду.

Ситуацию с новой должностью мужа обнародовала в соцсетях его супруга Татьяна. В разговоре с "Телеграфом" женщина рассказала, что Сергей с детства испытывает проблемы со зрением, требующих сложной коррекции, из-за чего в свое время не проходил срочную службу. Однако в начале полномасштабного вторжения его мобилизовали в армию.

— Сергея забрали в армию прямо на улице в одном из городов Западной Украины, где он волонтерил, — говорит Татьяна. — ВВК он тогда не проходил, а сразу был направлен в часть. В военном билете его записали механиком, но на самом деле он стоял на блокпостах и ловил ДРГ, как он мне говорил. Для понимания, у мужчины гиперметропия (дальнозоркость) высокой степени обоих глаз, он плохо видит и вдаль, и вблизи даже силуэты.

Для коррекции он носит и линзы, и специально изготовленные пластиковые очки, по-другому невозможно. При этом у него повышенная светочувствительность, слезотечение и постоянная сильная головная боль даже в условиях гражданской жизни, не говоря уже о полевых. И это еще я молчу о язве желудка, грыже и других проблемах со здоровьем.

Позже мужа перевели в другую в/ч в составе Воздушных сил, где он был привлечен к сбитию ракет и шахедов. Я его спрашивала: "Как ты можешь прицельно стрелять, ты ведь ничего не видишь?", а он говорит, что получает координаты, вводит в планшет и что-то нажимает. То есть он разбирается в технике, может рассмотреть нужные цифры на устройстве и отработать задачу. В этом нет проблемы.

При этом если говорить о реальных стрельбах, на которых он был, то его просто поворачивали лицом к мишени, которую он просто не видел, и говорили целиться в ту сторону. Может, что-то там в итоге и попадало. Если же нужно было передвигаться, то Сергей может либо держать автомат, но тогда очки будут прыгать и он не видит препятствий, спотыкается и падает, либо если держит очки, тогда не может удержать оружие, – описывает всю сложность ситуации Татьяна.

При таком заболевании комиссия может принимать решение о непригодности к службе индивидуальном порядке.

Несмотря на свое плохое зрение, Сергей добросовестно прослужил почти два года. В ноябре 2023-го он наконец-то смог "выбить" направление в ВЛК, которая подтвердила его диагноз. В заключении также указано, что мужчина признан "ограниченно годным к военной службе", и указано, что "противопоказана служба в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях". При этом применение ему может быть найдено "в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях".

Но даже с этим документом ничего на тот момент в службе мужчины не изменилось, и он вернулся в свою воинскую часть. А уже в марте 2024 года неожиданно получил команду сдать все вещи и готовиться к выезду в другое подразделение.

— Накануне из части мужа уже было две отправки бойцов на Херсонское направление. Но ни с каким приказом, выдержкой их не ознакомили, вообще не давали информации, почему, куда и как, всё бойцы узнавали по факту, — говорит Татьяна. — Так случилось и с мужем, но он оказался в районе Первомайска, Авдеевки, то есть на Донецком направлении. И в составе штурмовой бригады!!! Его уже когда-то пытались направить на учебу в таком подразделении, но когда он туда приехал с документами, их увидели, и сразу развернули обратно. Потому что человек, учитывая свой возраст и заболевание, просто не может физически выполнять задачи как штурмовик.

Но самое большое издевательство, что мужа с настолько плохим зрением записали снайпером. Это просто цинизм. У него за два года службы не было нареканий, выговоров, он даже не обжаловал заключение комиссии, потому что ему фактически должна была бы светить инвалидность с его состоянием, которое значительно ухудшилось за последнее время. Сергей был готов и дальше оставаться в армии, но только там, где он мог бы приносить реальную пользу. К сожалению, рапорт о направлении его на лечение в части не принимают, никакого внимания на физическия ограничения не обращают. Как мне говорят знакомые, учитывая специфику бригады, оттуда выход или "двухсотым", или "трехсотым".

Снайпер-стрелок, который не может одновременно держать автомат и очки, нонсенс и издевательство над человеком.

Татьяна не знает, как помочь супругу, потому что даже юристы разводят руками. Ведь чтобы предпринять какие-то шаги, нужно иметь на руках документы.

— Четыре военных адвоката и несколько обычных сказали мне, что сделать ничего нельзя, потому что слишком много нарушений со стороны воинских частей. Сотрудники даже когда делали запись в военный билет, допустили ошибку, указав неверный месяц зачисления. А получение выписок из приказов и обжалование их через суд слишком долгое дело, говорит женщина. — А муж уже сейчас находится в таком месте, где враг с трех сторон на расстоянии нескольких километров. Я в отчаянии.

Как сообщал "Телеграф", в Верховной Раде обсуждают вопросы демобилизации тех военных, которые прослужат 36 месяцев. Что касается увольнения из армии людей по состоянию здоровья, то здесь ситуация остается сложной, потому что даже получив увечья, бойцы часто не имеют такой возможности и должны оставаться в составе подразделений.