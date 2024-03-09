Залужного признали непригодным к службе в ВСУ перед назначением послом — источники СМИ

Пока еще неизвестно, подписал ли рапорт Залужного глава Минобороны Рустем Умеров

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого могут назначить послом Украины в Великобритании, прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК). Состоялось это еще зимой, после его отставки, сообщают источники "Телеграфа".

В то же время, по данным "Зеркала недели", бывший главком по ее итогам был признан негодным, а вскоре написал рапорт на увольнение с военной службы. После отставки Залужного вывели в распоряжение министра обороны, но ни Рустем Умеров, ни сам Владимир Зеленский не смогли предложить ему "значимую военную должность", которая бы соответствовала его боевому опыту и уровню подготовки.

Именно из-за этого, как утверждают источники, бывший главком ВСУ и решил уволиться с военной службы, чтобы найти себя в чем-то другом. Но пока неизвестно, подписал ли глава Минобороны рапорт на увольнение после того, как Зеленский объявил о намерении назначить Залужного послом в Британию.

Задержка с принятием решения вызвана тем, что был принят закон с новым перечнем воинских званий, однако соответствующие изменения нормативной базы не состоялись. Поэтому было не ясно, кто именно юридически должен увольнять генерала — министр обороны или президент своим указом.

Также, согласно законам Украины, спустя два месяца пребывания в распоряжении министра обороны, военнослужащему прекращают платить зарплату и другие выплаты, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, учитывая его высшее воинское звание, эта сумма составляет 1762 гривны в месяц.

По информации "Украинской правды", вместе с Залужным со службы уволили генерал-лейтенанта Сергея Шапталу — бывшего начальника Генштаба ВСУ. Как сообщили источники в Минобороны, причина увольнения состояние здоровья. Оба генерала получили от ВВК заключение о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный может стать лучше, чем другие дипломаты. Политолог объяснил почему и назвал это вероятное решение вполне позитивным шагом.