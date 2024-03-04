Максимально удалим все, что нарушает права человека: депутаты объяснили, что будет с мобилизацией

По мнению депутата, сейчас мобилизация напоминает "охоту за преступниками"

После принятия парламентом нового закона о мобилизации, призыв будет более упорядочен и честен. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат Украины, заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Самое главное, что после принятия закона будет закон. А вот то, что происходит сейчас с ТЦК, военкомами, облавами — это действительно страшно, и это нарушение прав человека. Вот вчера я на перекрестке вижу около 20-30 военных, которые останавливают каждое авто. Это, на мой взгляд, выглядит как охота на преступников. Это неправильно. И я очень верю, что именно этим законопроектом, который станет законом, мы максимально удалим все, что может нарушать права человека. Мы верим в то, что профильный комитет, Министерство обороны, Генштаб — также знают, что такое права человека. А то, что сегодня происходит без этого закона — на порядок хуже даже тех норм, которые кажутся обществу самыми строгими", — отметил Ткаченко.

Полный текст интервью с Максимом Ткаченко читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 5 марта.