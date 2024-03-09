На шаг поближе к мобилизации осужденных: министр рассказал интересные детали нового законопроекта

На следующей неделе его должны уже зарегистрировать

Для усиления мобилизации в Украине рассматривают вариант призыва заключенных и людей с судимостью. Для таких лиц, скорее всего, будут созданы отдельные отряды.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона. Он отметил, что на следующей неделе законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут", — подчеркнул министр.

По его мнению, парламент маловероятно затянет принятие законопроекта об усилении мобилизации, ведь, по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", — рассказал Денис Малюска.

Ранее "Телеграф" писал, что министр юстиции Денис Малюска объяснил, что сейчас с военными обсуждают, какие именно категории осужденных можно будет мобилизовать.