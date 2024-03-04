Российскому зерну в Европе не рады: сразу две страны призывают расширить санкции против РФ

Говорили также о запрете на уровне всего Евросоюза

В Польше и Литве собираются расширить санкции против России и запретить импорт зерна из РФ. О таких намерениях 4 марта заявили глава польского правительства Дональд Туск и глава литовского государства Гитанас Науседа.

Премьер-министр Польши пообещал направить обращение маршалку Сейма по поводу ввода запрета на сельскохозяйственную продукцию из России. Точно также санкции будут введены против Беларуси, сообщает Delfi.

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В Польше хотят запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

"Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалку польского Сейма о введении санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", ― заявил Туск.

Польский премьер в понедельник посетил Литву, чтобы провести личную встречу с литовским премьером Ингридой Шимоните. Среди прочих вопросов они обсудили и ситуацию вокруг российской агропродукции.

Туск отметил, что санкции против России и Беларуси стоит вводить на уровне всего Евросоюза. Это не только позволит наказать стран-агрессорок за нападение на Украину, но и защитит аграрные секторы Польши и Литвы.

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Литовский лидер Гитанас Науседа поддержал запрет на импорт агропродукции из России и Беларуси, информирует LRT. Но он обратил внимание, что пока не ознакомлен с полным содержанием ограничений.

"Конечно, с этим надо бороться, и это вполне логично, учитывая роль, которую эта страна играет в дестабилизации геополитической ситуации в Европе. Поэтому я бы приветствовал такие предложения [запретить импорт], конечно, следует ознакомиться с их конкретным содержанием", ― сказал Науседа на пресс-конференции.

Позднее в литовской экономической комиссии предложили не только запретить импорт российского и белорусского зерна, но также ограничить транзит через территорию Литвы. Соответствующую поправку в закон уже зарегистрировали, пишет Delfi.

Отметим, что еще ранее о намерении запретить ввоз российского зерна сообщала Латвия. Агропродукцию назвали еще одним оружием Путина.

Литовские фермеры называют своей главной проблемой российское зерно. Они добиваются от властей защиты их интересов. Украинское зерно они блокировать не собираются, как польские аграрии, о чем ранее заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас. Он отметил, что вопрос с украинскими фермерами решают дипломатическим путем.

Ранее "Телеграф" писал, что в Литве вводят еще одно ограничение для россиян. С 11 марта в стране будут конфисковывать автомобили на российских номерах. А еще придется заплатить штраф.