Даже в случае принятия нового закона: особая категория лиц получит отсрочку от призыва

Правку планируют рассмотреть на следующей неделе

Несмотря на то, что в среду, 13 марта, было отменено заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором должны были рассмотреть правки нового законопроекта о мобилизации. Вопрос призыва аспирантов и ухаживающих за людьми с инвалидностью будет урегулирован.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, это касается и I, II и III группы людей с инвалидностью.

Депутат отметил, что в действующем законодательстве предусмотрен один смотритель за человеком с инвалидностью по его выбору.

"Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об освобождение", — сказал Арахамия.

Он отметил, что на следующей неделе начнется рассмотрение поправок. И вопрос об уходе за людьми с инвалидностью будет отстаиваться.

Арахамия также подчеркнул, что это касается и аспирантов.

"Как и было обещано, независимо от формы обучения будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", — сказал депутат.

Напомним, что во вторник, 12 марта, на заседании Комитета Рады была принята одна из правок по новому законопроекту. Она предусматривает снятие предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем уклонистов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде объяснили, почему нардепов не мобилизуют на фронт. По словам депутатов, их призыв не отразится на войне.