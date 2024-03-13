Осужденные смогут служить в ВСУ по контракту? В Раде зарегистрировали новый законопроект

В Украине есть тысячи осужденных, которые хотят и могут присоединиться к рядам Сил обороны Украины

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Простыми словами, депутаты предлагают разрешить заключенным проходить службу в рядах ВСУ.

Соответствующая карточка законопроекта опубликована на парламентском сайте. Текст закона пока отсутствует.

Однако из названия документа следует, что планируется внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Первой среди инициаторов законопроекта числится глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Вместе с ней, среди инициаторов, группа депутатов от "Слуги народа", депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и член депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Гунько.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в феврале, в Раде поддержали предложение мобилизовать осужденных, но указали на несколько нюансов. Вместе с тем, по мнению министра юстиции Дениса Малюськи, не стоит призывать тех, кто совершил преступления на военной службе и против государственности. По словам министра, сейчас с военными обсуждают, какие именно категории осужденных следует исключить.