Не потеряйте субсидию: как и куда сообщить об изменениях в домохозяйстве

Заявление можно передать устно, в письменном виде или же отправить его онлайн

Украинцы обязаны в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в своем домохозяйстве. После сообщения об этом гражданам необходимо повторно подать декларацию и заявление на получение субсидии.

Информацию об этом сообщили на портале электронных услуг ПФУ. Туда можно подать необходимую информацию в случае изменений, влияющих на распределение субсидии.

Заявление можно передать в письменном виде или же отправить его онлайн всего за несколько минут.

Так, граждане должны сообщать ПФУ о:

изменения в составе членов домохозяйства, зарегистрированных в доме;

изменения в социальном статусе членов домохозяйства (брак или развод);

изменения в составе семей членов домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

смена лица, ответственного за предоставление коммунальных услуг; создание кооператива;

наступление обстоятельств, влекущих утрату права на получение субсидии.

Как подать заявление онлайн

авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКПП; другие необходимые документы;

проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Другие способы подачи заявление

Устные заявления можно подавать лично в отделениях ПФУ, записавшись на прием к специалисту. Также можно позвонить в колл-центр.

Письменные обращения могут быть направлены по почте или поданы гражданином лично или через представителя с доверенностью в соответствующее учреждение или организацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужно подавать украинцам для получения субсидии.