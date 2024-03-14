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Не потеряйте субсидию: как и куда сообщить об изменениях в домохозяйстве

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как не потерять субсидию в Украине Новость обновлена 14 марта 2024, 09:47
Как не потерять субсидию в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заявление можно передать устно, в письменном виде или же отправить его онлайн

Украинцы обязаны в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в своем домохозяйстве. После сообщения об этом гражданам необходимо повторно подать декларацию и заявление на получение субсидии.

Информацию об этом сообщили на портале электронных услуг ПФУ. Туда можно подать необходимую информацию в случае изменений, влияющих на распределение субсидии.

Заявление можно передать в письменном виде или же отправить его онлайн всего за несколько минут.

Так, граждане должны сообщать ПФУ о:

  • изменения в составе членов домохозяйства, зарегистрированных в доме;
  • изменения в социальном статусе членов домохозяйства (брак или развод);
  • изменения в составе семей членов домохозяйства;
  • изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
  • смена лица, ответственного за предоставление коммунальных услуг; создание кооператива;
  • наступление обстоятельств, влекущих утрату права на получение субсидии.

Как подать заявление онлайн

  • авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКПП; другие необходимые документы;
  • проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Другие способы подачи заявление

  • Устные заявления можно подавать лично в отделениях ПФУ, записавшись на прием к специалисту. Также можно позвонить в колл-центр.
  • Письменные обращения могут быть направлены по почте или поданы гражданином лично или через представителя с доверенностью в соответствующее учреждение или организацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужно подавать украинцам для получения субсидии.

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