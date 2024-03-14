Не потеряйте субсидию: как и куда сообщить об изменениях в домохозяйстве
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Заявление можно передать устно, в письменном виде или же отправить его онлайн
Украинцы обязаны в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в своем домохозяйстве. После сообщения об этом гражданам необходимо повторно подать декларацию и заявление на получение субсидии.
Информацию об этом сообщили на портале электронных услуг ПФУ. Туда можно подать необходимую информацию в случае изменений, влияющих на распределение субсидии.
Заявление можно передать в письменном виде или же отправить его онлайн всего за несколько минут.
Так, граждане должны сообщать ПФУ о:
- изменения в составе членов домохозяйства, зарегистрированных в доме;
- изменения в социальном статусе членов домохозяйства (брак или развод);
- изменения в составе семей членов домохозяйства;
- изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- смена лица, ответственного за предоставление коммунальных услуг; создание кооператива;
- наступление обстоятельств, влекущих утрату права на получение субсидии.
Как подать заявление онлайн
- авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКПП; другие необходимые документы;
- проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".
Другие способы подачи заявление
- Устные заявления можно подавать лично в отделениях ПФУ, записавшись на прием к специалисту. Также можно позвонить в колл-центр.
- Письменные обращения могут быть направлены по почте или поданы гражданином лично или через представителя с доверенностью в соответствующее учреждение или организацию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужно подавать украинцам для получения субсидии.