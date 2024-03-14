Не втратьте субсидію: як і куди повідомити про зміни у домогосподарстві
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Заяву можна передати усно, письмово або відправити її онлайн
Українці зобов’язані протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму домогосподарстві. Після повідомлення про це громадянам необхідно повторно подати декларацію та заяву на отримання субсидії.
Про це повідомили на порталі електронних послуг ПФУ. Туди можна подати необхідну інформацію у разі змін, які впливають розподіл субсидії.
Заяву можна передати письмово або відправити її онлайн всього за кілька хвилин.
Так, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:
- зміни у складі членів домогосподарства, зареєстрованих у будинку;
- зміни у соціальному статусі членів домогосподарства (шлюб або розлучення);
- зміни у складі сімей членів домогосподарства;
- зміни переліку житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на керування багатоквартирним будинком;
- зміна особи, відповідальної за надання комунальних послуг; створення кооперативу;
- настання обставин, які тягнуть втрату права отримання субсидії.
Як подати заяву онлайн
- авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії";
- заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи;
- перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".
Інші способи подання заяви
- Усні заяви можна подавати особисто у відділеннях ПФУ, записавшись на прийом до фахівця. Також можна зателефонувати до кол-центру.
- Письмові звернення можуть бути надіслані поштою або подані громадянином особисто або через представника з довіреністю до відповідної установи або організації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи слід подавати українцям для отримання субсидії.