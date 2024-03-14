Не втратьте субсидію: як і куди повідомити про зміни у домогосподарстві

Заяву можна передати усно, письмово або відправити її онлайн

Українці зобов’язані протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму домогосподарстві. Після повідомлення про це громадянам необхідно повторно подати декларацію та заяву на отримання субсидії.

Про це повідомили на порталі електронних послуг ПФУ. Туди можна подати необхідну інформацію у разі змін, які впливають розподіл субсидії.

Заяву можна передати письмово або відправити її онлайн всього за кілька хвилин.

Так, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:

зміни у складі членів домогосподарства, зареєстрованих у будинку;

зміни у соціальному статусі членів домогосподарства (шлюб або розлучення);

зміни у складі сімей членів домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на керування багатоквартирним будинком;

зміна особи, відповідальної за надання комунальних послуг; створення кооперативу;

настання обставин, які тягнуть втрату права отримання субсидії.

Як подати заяву онлайн

авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії";

заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи;

перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Інші способи подання заяви

Усні заяви можна подавати особисто у відділеннях ПФУ, записавшись на прийом до фахівця. Також можна зателефонувати до кол-центру.

Письмові звернення можуть бути надіслані поштою або подані громадянином особисто або через представника з довіреністю до відповідної установи або організації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи слід подавати українцям для отримання субсидії.