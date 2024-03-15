Снова интересуется лесом? Нардеп Тищенко обсуждал "экологические вопросы" с фигурантом расследования ГБР, — СМИ

Расследователи поинтересовались у одного из участников беседы, почему встреча проходила не на рабочем месте

Народный депутат Украины Николай Тищенко встретился в Ужгороде с бывшим начальником Государственной экологической инспекции Закарпатской области, а ныне первым заместителем начальника Михаилом Банком. Сидя в ресторане, в неформальной обстановке они обсуждали некоторые вопросы. Журналисты решили выяснить, о чем был их диалог.

Об этом идет речь в новом расследовании "Украинской правды", которое посвящено Николаю Тищенко. Журналисты, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах отмечают, что Тищенко, как глава ВСК "Нацресурс" лоббировал назначение Банка на важную должность.

"Интересно, что так долго объяснял депутат одному из главных экологов области и почему в рабочее время встреча происходит не в государственной инспекции, а в ресторане", — говорится в расследовании.

Журналист издания "УП" обратился к Банку с вопросом о том, какие вопросы он обговаривал с Тищенко. Он ответил, что нардеп консультировался с ним насчет экологических нарушений и выявления нарушений в лесной отрасли: как задокументировать, как нардепу совершать контроль за нарушениями в этой сфере.

"Я сейчас вспоминаю, что, возможно, я с ним обговаривал и он со мной консультировался, как у бывшего правоохранителя и сейчас работника экологической инспекции, насчет экологических нарушений", — сказал Банк.

На вопрос о том, почему Банк и Тищенко не провели встречу на рабочем месте одного или второго, собеседник сказал, что это был конец рабочего дня и в тот момент он находился на больничном.

Банк также объяснил, что в его полномочия входит выявление нарушений и он с командой много чего сделал в то время, когда его назначили исполнять обязанности.

"Мы в Украине стали первыми, показали многомиллионные убытки, выявили по Закарпатью огромные нарушения", — отметил Банк.

В свою очередь журналисты проверили озвученную информацию и обнаружили в сети комплиментарный материал именно за тот период когда Банк был главным экологом Закарпатской области.

Отмечается, что ранее Михаил Банк возглавлял управление стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области. В 2021 году издание "Наші гроші" опубликовала расследование о причастности полковника полиции Михаила Банка к разворовыванию ценных земельных участков возле курорта Буковель, некоторые из которых оказались в собственности у отца полицейского. На них же лесу начали строить отель.

На вопрос о том, чем закончилось дело, в котором фигурировал Банк, насчет разворовывания участков, тот ответил, что не имеет к этому никакого отношения.

"Эти земельные участки приобрел мой отец. Три земельных участка были приобретены моим отцом. Он и есть первым владельцем. Когда я вышел на пенсию и имел больше времени, я начал заниматься этим вопросом. За все четыре года с тех пор когда относительно было сфальсифицировано уголовное производство, я считаю, что выполнял правильно свою работу", — сказал Банк.

На слова журналиста о том, что в это время у его отца появились участки в Буковеле, тот лишь сказал, что они не "появились", а он их приобрел. Также он добавил, что за все четыре года расследований никому из фигурантов дела не было сообщено о подозрении.

Михаил Банк — это это?

Михаил Банк был начальником Управления стратегических расследований Ивано-Франковской государственной полиции. В 2020 году депутаты, подписали петицию с призывом к премьер-министру и министру внутренних дел уволить Банка, поскольку они считают, что тот незаконно захватил заповедные земли возле курортного города Буковель и угрожает местным предпринимателям. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком своими служебными обязанностями на своей должности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года нардеп Николай Тищенко проявил небывалый интерес к лесной отрасли. Будучи главной временной следственной комиссии по вопросам расследования действий Госагентства лесных ресурсов Украины он публиковал в своих соцсетях посты о нарушениях, в которых не раз упоминалась ВСК "Нацресурс".