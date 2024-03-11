"Капитуляция — это не мир": Столтенберг прокомментировал скандальное заявление Папы Римского и указал на важную деталь

Генсек НАТО также обратился к союзникам

В НАТО не поддерживают призывы Папы Римского Франциска к мирным переговорам между Украиной и Россией. Все союзники должны продолжать военную поддержку Киева.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет NTV. Он подчеркнул, что "капитуляция — это не мир", не упоминая имени Папы Франциска.

"Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такого выбора", — отметил генсек.

Напомним, что Папа Римский сделал резонансное заявление. По его мнению, Украина должна поднять "белый флаг", чтобы прекратить войну. Этот символ означает капитуляцию.

Позже пресс-службе Ватикана пришлось объяснить его слова. Ее глава Маттео Бруни заявил, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию, а начало мирных переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это заявление Папы Римского, заявил, что Украина имеет лишь сине-желтый флаг. Дипломат также призвал Франциска не совершать исторических ошибок.