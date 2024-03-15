Последствия невыполненной "домашней работы" по мобилизации могут быть страшными — Юрий Гудыменко

Нехватка политической воли вокруг принятия закона о мобилизации ослабляет Украину в войне. Тем временем РФ накапливает военные возможности, выбрав стратегию диктаторского государства — побеждать силой, количеством и ресурсами.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новин".

"Россия перешла к простейшей стратегии войны. Они избрали тактику ресурсного преимущества, ведь у них действительно больше, чем у Украины, территорий, мобилизационного потенциала, военных заводов. Единственное, чего у них меньше, это свободы. Дали приказ — и сразу выполняют. Это может быть любой приказ: запускать производство снарядов или "хоронить" десантуру по третьему кругу, и россияне выполняют: хорошо или плохо, эффективно или неэффективно., что война в Европе все же происходит", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, на войне важно сделать максимум из того, что ты можешь. Пока партнеры медлят, играя в политические игры, украинцы не могут сказать, что со своей стороны все сделали на 100%.

"В нашем промедлении с мобилизацией мы подобны американцам. Неотложная необходимость привлечения людей в армию была очевидна давно. Сначала государство упустило рекрутинговую систему, оно существует только в отдельно взятых военных подразделениях. Три месяца подряд мы топчемся вокруг закона о мобилизации так же, как американское система топчется на вопросе поддержки Украины. Политической воли не хватает ни нам, ни им. Но для Украины задержка чревата худшими последствиями. На видео видим, как один украинский военный отбивается от восьми россиян. Там должен был быть не один, а три-четыре- пять человек. Их нет, потому что мы как государство не проделали свою домашнюю работу", — убежден Юрий Гудыменко.